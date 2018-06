Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono enormi, viscide e sono davvero tantissime. E' stato un fine settimana da dimenticare per cittadini e turisti in giro pera causa di una strana invasione di larve.Dopo tanti avvistamenti e post da parte degli utenti sui social network, sembrano essere diverse le zone interessate da questa disgustosa invasione: dama ancheMa prima di incappare in qualche allerta sanità e generare inutili psicosi, possiamo confermarmi che fortunatamente sono sono reali. Sembrerebbe trattarsi di guerrilla marketing ma non siamo in grado per ora di dirvi cosa in realtà vogliano rappresentare. Quello che è certo è che il degrado in cui versano alcune aree della Capitale hanno fatto subito pensare al peggio. Vi terremo aggiornati.