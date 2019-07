Ingerisce una pila, ragazzina di 2 anni trasferita d'urgenza al Bambino Gesù

Una ragazzina di 2 anni è stata trasferita d'urgenza al "Bambino Gesù" di Roma dopo avere ingerito accidentalmente una pila mentre era in casa. I familiari si sono accorti della cosa e l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, dove i sanitari hanno deciso per il trasferimento. E' stata allertata la centrale dell'Ares 118 che ha inviato l'elicottero.



Le condizioni della bambina non sono gravi, al momento, ma è chiara l'apprensione per una vicenda del genere. Si valuterà adesso nel nosocomio romano come intervenire. Lunedì 22 Luglio 2019, 15:40

