Influenza e Covid, affollamento negli studi medici: «Evitare luoghi con troppe persone e fate i vaccini»

di Redazione web

Affollamento negli studi medici di Roma. A lanciare l'allarme è la Federazione dei medici di famiglia della capitale, secondo cui «in questi giorni si stanno registrando moltissimi casi di patologia simil influenzale, influenzale, e infezioni di Covid19. Rispetto agli anni passati», comunica Pier Luigi Bartoletti Segretario Provinciale della Fimmg Roma.

Due gemelle siamesi separate dopo 18 ore di intervento: «Potranno tornare a casa per Natale»

Sempre cautela

La federazione avvisa che «il numero di casi registrato in questi giorni, è molto più alto, ed in anticipo, rispetto alla normale stagionalità e fa presagire un rischio concreto di sovraffollamento sia negli studi della medicina generale, che nelle strutture di pronto soccorso». L'invito dei medici di famiglia è di avere comportamenti responsabili e prudenza nel frequentare posti affollati, soprattutto in caso di sintomi influenzali, e di adottare le precauzioni ormai note, come la disinfezione delle mani e l'adozione di mascherine soprattutto in presenza di persone anziane o fragili.

Mamma e bimbo al freddo nel garage del pronto soccorso: «In sala d'attesa non c'è posto». Lo scatto denuncia sui social

Vaccini

«Invitiamo, chi non l'avesse fatto a vaccinarsi contro l'influenza, contro lo pneumococco ed effettuare la quarta o quinta dose di vaccino contro il SARS COV2 anche ora e nei prossimi giorni. Va poi tenuto presente che nella regione Lazio sono attivi durante i week end ed i giorni di Festa, gli ambulatori di medicina generale presso le ASL. «La Fimmg Lazio, da inizio Gennaio, inizierà una rilevazione sistematica della circolazione dei virus influenzali e Covid19 attraverso la rete degli studi dotati di laboratori al fine di monitorare l'andamento delle infezioni respir atorie con l’obiettivo di gestire al meglio eventuali iper afflussi negli studi medici consentendo, quindi una rapida risposta adattativa in caso di un prevedibile aumento di infezioni respiratorie».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA