Inferno a Roma, due incendi devastano le aree verdi tra Bufalotta e Porta di Roma

Roma, albero crolla e travolge un'auto: «Un uomo illeso per miracolo». Rabbia tra i residenti

Giovedì 27 Giugno 2019, 20:00

Un pomeriggio infernale a, tra le zone della Bufalotta e di Porta di Roma, dove due diversihanno bruciato gran parte delledel quadrante all'estrema periferia nord-est della Capitale. Per domare le fiamme sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco e di volontari ed è stato necessario chiudere al traffico diverse strade, causando così ingorghi in tutta la zona.Il primosi è originato nel, a due passi dal centro commerciale di Porta di Roma. La vegetazione secca e non tagliata da tempo è andata a fuoco in pochi minuti, con una lingua di fuoco che si è sviluppata nell'area verde di. Poco dopo, a circa un chilometro di distanza, anche in zonasi è sviluppato un rogo, tra via Giuseppe De Santis e via Rina De Liguoro. Il vento ha anche ulteriormente aggravato la situazione, con le fiamme che si sono estese in pochissimo tempo fino aPer domare l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco e alcuni volontari dell'AVS Cosmos, ma è stato necessario chiudere ilsu via della Bufalotta, da via di Casal Boccone a via Franco Simongini. La circolazione, normalmente rallentata in quel momento della giornata, è andata letteralmente in tilt. E mentre le fiamme devono ancora essere spente del tutto, sui social in molti sono furiosi per quanto è accaduto. L'associazione dei volontari del Parco delle Sabine, su Facebook, ha commentato così: «Nulla di più facilmente prevedibile. L'incuria costante e la totale assenza di manutenzione delle aree verdi non potevano che portare inevitabilmente a questo. Gli autori di questo abbandono e del mancato controllo "DEVONO" assolutamente essere consideratI complici e responsabili in eguale modo. Le uniche aree messe in sicurezza sono quelle adiacenti alle abitazioni, che sono state manutenute solo grazie al contributo dei residenti, che hanno messo mano al portafogli».