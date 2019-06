Roma, indagati i furbetti del cartellino in Campidoglio: sono dipendenti del servizio giardini. «Timbravano ma andavano a spasso»

bucce dei semi di girasole sparse sulla scena del crimine​.

Con umiliazioni, punizioni e minacce continue due maestre maltrattavano

Giovedì 27 Giugno 2019, 10:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Timbravano l'entrata sul posto di lavoro, ma andavano a fare lavori di giardinaggio in privato per conto proprio. In alcuni casi i loro colleghi passavano il cartellino della presenza al posto loro. E' quanto emerso dall' inchiesta della procura di Roma, su alcuni dipedenti del servizio giardini del. Questa mattina all'alba, gli agenti dellahanno eseguito nove ordinanze del Gip nei confronti di altrettanti dipendenti infedeli del. ( In foto alcuni momenti del blitz negli).Il gruppo di furbetti, prestava servizio negli uffici distaccati indel dipartimento giardini. Gli uomini della polizia locale guidati da, hanno eseguito numerose perquisizione che sono ancora in corso. Le indagini erano scaturite dopo le segnalazioni di altri funzionari. ( Nella foto in basso le perquisizioni ).Tutti gli indagati, si presentavano al lavoro solo per pochi minuti per poi andare via e ritornare all' orario di uscita per passare il tesserino della presenza sul lettore ottico.