Due morti sulla Pontina: tir travolge e uccide ciclista e scappa. Giovane muore uscendo di strada

Due morti in poche ore per incidenti stradali, avvenuti ad Aprilia e Latina. Il primo nella tarda serata di ieri in località Campoverde, dove un ragazzo alla guida di una Smart è uscito di strada dopo l'impatto con una Polo. Per lui inutili i soccorsi prestati dal personale dell'Ares 118 che si è occupato anche degli altri tre giovani rimasti feriti nello scontro.Questa mattina a Latina, invece, sulla Pontina, un ciclista è morto dopo essere stato investito. La Polizia stradale ha chiuso la corsia sud della strada per effettuare i rilievi e si cerca il conducente dell'auto pirata. Dopo aver colpito il ciclista, infatti, è fuggitoIl ciclista ucciso sarebbe uno straniero che andava a lavoro in direzione Latina con la sua bicicletta. Le ricerche della polizia stradale di Aprilia si concentrano su due veicoli: un Iveco Stralis di colore bianco e una utilitaria di colore scuro che transitavano intorno alle 5-5.30 su via Pontina direzione Latina al km 65. Sotto la lente le immagini delle videocamere di sorveglianza della strada.