Un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente stradale oggi a Roma. Secondo quanto riferito, il 26enne alla guida di uno scooter Yamaha X-City alle 2.30 circa ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere in viale Manzoni all'incrocio con via Boiardo. Il giovane è stato trasportato all'ospedale San Giovanni dove è morto poco dopo.



Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale gruppo Aurelio. © RIPRODUZIONE RISERVATA