Incidente a Termini, un Suv tampona un furgone che invade il marciapiede e si schianta sul muro. GUARDA LE FOTO

Un incidente assurdo e potenzialmente molto pericoloso si è verificato questa mattina vicino alla stazione Termini. Per fortuna non ci sono feriti gravi, ma la dinamica del tamponamento poteva essere potenzialmente letaleInfatti, verso le 8 del mattino un Suv ha tamponato violentemente un furgone lungo via Turati, a pochi metri dalla Stazione, facendo perdere il controllo del mezzo all'autista, con il risultato che il furgone ha invaso il marciapiede, fino a schiantarsi sul muro come potete vedere dalle foto.Fortunatamente nessun pedone passava in quel momento su quel tratto di strada, nonostante l’incessante via vai di persone provenienti dalla stazione Termini.