In auto contro un palo della luce: muore a 63 anni

Incidente a Tivoli: morto un uomo di 63 anni, forse un malore. L'auto è andata a sbattere contro il palo della luce in via Maremmano inferiore zona Tivoli Terme. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che ne hanno costatato il decesso.

Questa notte un uomo di 63 anni, di nazionalità italiana, nato a Tivoli, per cause in corso di accertamento, probabilmente un malore, ha perso il controllo dell'autovettura su cui viaggiava ed è andato a impattare contro il palo della luce. Per lui non c'è stato niente da fare e il personale del 118, arrivato sul posto, ne ha costatato il decesso. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione Tivoli Terme. Non ci sono altri mezzi coinvolti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Agosto 2021, 15:17

