Incidente sulla Termini-Centocelle, uomo di 44 anni finisce sotto al treno all'alba: è grave

Un uomo di 44 anni è stato investito da un treno della tratta Termini-Centocelle, venerdì mattina all'alba. Rimasto incastrato sotto al convoglio per diversi minuti, è stato estratto dai vigili del fuoco vivo, ma in gravi condizioni.

Incidente all'alba a Roma

L'incidente è avvenuto intorno alle 6 di venerdì 14 ottobre, in via Giolitti. Le cause sono ancora da accertare, ma tra le ipotesi più quotate c'è quella del gesto estremo. L'uomo, uno straniero, è stato travolto ed è rimasto incastrato sotto al convoglio. Ha avuto bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco per liberarsi. Gli operatori del 118 l'hanno portato all'ospedale San Giovanni in codice rosso. Ad indagare sulle cause dell'incidente ci sono gli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale. La tratta è stata temporaneamente bloccata, la circolazione è ripresa regolarmente dopo circa un'ora.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 15:43

