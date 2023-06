Incidente stradale sulla Litoranea: ferite madre e figlia 15enne e un'alra donna

Incidente stradale sulla Litoranea, nel comune di Sabaudia. Intorno alle ore 13 di oggi mercoledì 7 giugno due auto si sono scontrate frontalmente. Dall'impatto risultano ferite una ragazza di 15 anni, la madre, che viaggiavano insieme, e una terza donna che viaggiava sulla seconda auto conviolta nello schanto.

Una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta

La vettura con madre e figlia, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia nel momento in cui sopraggiungeva un'altra auto condotta da una donna che viaggiava in direzione Latina.

L'impatto è stato inevitabile. Nel violento scontro entrambe le vetture hanno carambolato uscendo poi fuori strada. Le tre donne sono state soccorse e trasportate in ospedale, una a Latina, una a Terracina e un'altra è stata trasferita in eliambulanza a Roma con politraumi.

