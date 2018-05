Schianto nella notte: moto contro taxi, un morto e un ferito grave

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un morto e un ferito grave per un incidente avvenuto nella notte in via Boccea all'altezza del civico 252 a Roma. Nello schianto tra una moto Suzuki e un taxi Nissan, che si è verificato intorno alle 5.45 è morto un motociclista di 43 anni di origine filippina, Salvador Roaldo Bernardo. Il tassista, 45 anni, romano, è rimasto invece ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gemelli. Ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto è intervenuta la polizia locale.