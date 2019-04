Scontro fra auto a Cinecittà: muore una donna, due feriti

Scontro mortale tra due auto sabato sera in piazza di Cinecittà. Una donna ha perso la vita, altre due persone sono rimaste ferite. Ad allertare i soccorsi una vigilessa del Gruppo Tuscolano che, terminato da poco il turno di servizio, ha notato la tramenda scena.



L'agente ha allertato i soccorsi e fornito un primo ausilio alle persone ferite. I veicoli sono stati posti sotto sequestro mentre proseguono le indagini della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, in piazza di Cinecittà, altezza via Palmiro Togliatti tra una Fiat Panda e una Mazda. Due le persone rimaste ferite: i conducenti della Mazda e della Fiat, entrambi uomini, rispettivamente di 33 anni e di 47 anni, trasportati al Pol. Tor Vergata e al Vannini in codice giallo, mentre la donna di 57 anni, passeggera del veicolo Fiat, trasportata in gravissime condizioni al Policlinico Casilino, è deceduta poco dopo.



I rilievi dell'incidente sono stati affidati agli agenti del Gruppo Prenestino, che fino all'alba di questa mattina sono stati impegnati per gli accertamenti sul luogo unitamente alle pattuglie dei Gruppi Tuscolano e Appio. Ulteriori attività di indagine sono ancora in corso da parte degli agenti del Gruppo diretto dal Dott. Mario De Sclavis, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Ultimo aggiornamento: 15:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA