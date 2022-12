Scooter contro un albero, morta una donna a Roma: il tragico incidente nella notte

di Emilio Orlando

Continua la strage sulle strade killer della Capitale. Questa volta la centocinquesima vittima è Valeria Sebastiani di 39 anni. La donna è morta la notte scorsa, dopo essersi schiantata con lo scooter contro un albero lungo via delle Terme di Caracalla.

Lo scontro è avvenuto intorno all'una mentre la trentanovenne, in sella ad un Sh è andata a sbattere contro un tronco. Un incidente autonomo, ma gli agenti del Gipt della Polizia Roma Capitale, stanno indagando per verificare eventuali responsabilità di altri veicoli che potrebbero averle tagliato la strada.

Lo schianto è avvenuto quasi in contemporanea con la tragedia che ha insanguinato il litorale romano di Anzio dove, in un incidente molto simile per la dinamica, una Fiat Punto è andata a sbattere contro un albero. Nello schianto sono morte Aurora Pederzani e Desirée Pasquali, due ragazze poco più che ventenni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 18:24

