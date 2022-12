Incidente sul raccordo anulare: quattro auto coinvolte, un morto e due feriti

di Redazione Web

Ennesimo incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Una tragica carambola che ha visto coinvolte quattro auto dove ha perso la vita una persona e altre due sono rimaste ferite. L'incedente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di giovedì 22 dicembre: per uno degli automobilisti non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo.

Il maxi incidente

L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi che sono giunti sul luogo dell'impatto attorno alle 14:00. La carambola mortale è avvenuta in carreggiata interna, in corrispondenza della galleria Cassia (al chilometro 12+600). Uno schianto che ha coinvolto quattro vetture e sul quale stanno eseguendo i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto assieme al personale Anas e ai sanitari del 118. Per consentire l'intervento dei soccorritori, il tratto dell'A90, dove è avvenuta la tragedia, è stato temporaneamente chiuso al transito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 17:01

