Incidente sulla Prenestina di Roma, scontro violento tra un'auto e una moto: morto un centauro di 37 anni

Gli agenti del gruppo IV Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti per i rilievi di un incidente avvenuto intorno alle 4 di questa mattina, all'intersezione tra via Prenestina e via Prenestina Nuova, tra una moto Yamaha e una Fiat 500. Dopo lo scontro, il motociclista, un italiano di 37 anni, è stato trasportato al Policlinico Tor Vergata dove è successivamente morto.

Accertamenti tossicologici in vista

Nello stesso ospedale è stato portato il ragazzo alla guida dell'utilitaria, un italiano di 29 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sarà sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito. Le pattuglie sono tuttora impegnate nei servizi di viabilità nella zona e nelle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

