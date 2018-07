Roma, camion esce di strada e abbatte il guardrail

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un camion è uscito fuori strada sulla via Pontina e si è ribaltato abbattendo il guard rail, questa mattina alle 7 circa all'altezza di Campoverde in direzione Latina. L'incidente è accaduto al km 53+700, si sono registrati forti rallentamenti, per permettere i soccorsi e la rimozione del mezzo sottosopra.Lo comunica in una nota Astral Info Mobilità. Il conducente, un uomo di mezza età è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale ad Aprilia con diversi traumi. Sul posto la polizia stradale, lo svincolo di Campoverde è stato chiuso per alcune ore, riaperto poco minuti fa', ora ci sono gli operai al lavoro sulla carreggiata per ripristinare il guard rail danneggiato, Astral comunica di prestare la massima attenzione