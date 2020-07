Schianto in auto alle porte di Roma, morto un uomo di 37 anni

Palestrina, incidente stradale mortale nella notte in via Prenestina Vecchia. Poco dopo l'una, una Renault Clio guidata da un 37enne, è finita contro un grosso albero. L'uomo che guidava la macchina è morto sul colpo, i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri che hanno chiuso la strada per alcune ore. Per estrarre il corpo del conducente dalla lamiere contorte dell'autovettura sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Palestrina. La salma di A.R. di 37 anni, residente nella cittadina prenestina è stata trasportata dalla mortuaria all'istituto di medicina legale Tor Vergata per l'autopsia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Luglio 2020, 10:26

