Incidente a Ostia, motociclista muore dopo il frontale con un'auto: «A bordo quattro giovani, sono fuggiti»

Brutto incidente tra auto e moto la scorsa notte a Ostia, sul litorale romano. Un'automobile e una motocicletta si sono scontrate in via Guido Pincon all'incrocio con via Umberto Cagni, poco dopo le 4.20 di questa mattina: ad avere la peggio dopo l'urto violentissimo è stato il centauro, che è morto sul colpo.

Incidente sull'A27: vettura esplode e prende fuoco sullo svincolo, salvo per miracolo

Car surfing, incidente choc: morto ragazzo di 16 anni, era appeso fuori dall'auto

Frontale auto-moto, un morto

Lo scontro è stato frontale, per cause ancora in corso di accertamento. Alcuni residenti, spaventati dal rumore, si sono svegliati e hanno chiamato i soccorsi. Secondo quanto affermano i media locali l'auto coinvolta era un'Audi a noleggio e gli occupanti del mezzo sarebbero fuggiti. Secondo le testimonianze si tratterebbe di quattro giovani, ma le indagini sono in corso per capire meglio cosa è accaduto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA