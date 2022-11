Roma, provoca un incidente con 4 auto e scappa nudo a piedi sul Gra: il 22enne aveva gettato vestiti e documenti

di Redazione web

Provoca un incidente e scappa. Nudo sul Gra. Un ragazzo è stato bloccato e portato in ospedale dopo essere stato visto correre nudo in direzione del Grande raccordo anulare a seguito di un incidente stradale all'altezza di via Manfredonia, nel quartiere Quarticciolo, a Roma.

Nudo di corsa verso l'imbocco del Gra

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio in via Prenestina, intorno alle ore 19. I carabinieri della stazione di Tor Tre Teste hanno notato il ragazzo, un 22enne originario di Rieti, che, completamente nudo, correva verso l'imbocco del Gra. I militari lo hanno quindi bloccato, trovandolo in evidente stato di alterazione psicofisica. Per questo, i carabinieri hanno chiamato il 118. Dagli accertamenti è risultato che il 22enne, poco prima, aveva provocato un sinistro stradale all'altezza di via Manfredonia. Una volta arrivato il 118, il ragazzo è stato sedato ed è stato trasportato all'ospedale Sandro Pertini, in attesa di un Tso.

Secondo quanto si apprende, il 22enne ha provocato l'incidente, avvenuto intorno alle ore 16:50 in via Prenestina, all'incrocio con via Manfredonia, in cui sono rimaste coinvolte quattro auto, di cui una si è ribaltata. Subito dopo, il ragazzo si è disfatto di vestiti e documenti, per fuggire completamente nudo.

