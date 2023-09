Incidente in moto nella notte, 18enne scivola e si schianta contro il guard rail: morto sul colpo

di Redazione web

Un'altra giovane vittima della strada. Un ragazzo di 18 anni, Giulio D'Aliesio, è morto in seguito a un incidente in moto, avvenuto durante la notte lungo la via panoramica per Montecassino (Frosinone).

Cosa è successo

L'incidente è accaduto all'altezza del secondo tornante, uno dei più stretti ed impegnativi: è scivolato sull'asfalto ed è andato ad impattare contro il guard rail in metallo, rimanendo a terra privo di sensi.

Hanno rilevato ogni dettaglio per tentare di ricostruire la dinamica e le cause del decesso: se la moto abbia perso aderenza a causa del brecciolino che si accumula spesso a bordo strada ed è micidiale per i motociclisti, oppure a causa dell'improvvisa uscita di qualcuno dei cinghiali che popolano la zona.

Chi era Giulio D'Aliesio

La vittima abitava nella frazione Caira di Cassino, la madre è insegnante, il padre è dipendente di una società ed è impegnato nelle attività parrocchiali. Il ragazzo lascia anche una sorella. Fatale, da una prima ricostruzione, è stato l'impatto con il guard rail; il decesso è stato dichiarato all'arrivo nel Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Scolastica. La salma si trova ora a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, nella Sala Mortuaria dell'ospedale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 10:28

