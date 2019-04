Donna investe e uccide un 51enne sulla via Ostiense

Incidente mortale nella notte in via Ostiense. Intorno all'1.15, all'altezza del civico 170, una donna di 33 anni, alla guida della sua auto, ha investito e ucciso un uomo di 51 anni che camminava in strada. Il personale medico del 118 giunto sul posto ha tentato inutilmente le procedure di rianimazione. La conducente del mezzo, sotto shock, è stata accompagnata all'ospedale San Camillo e sottoposta agli esami tossicologici, risultati negativi. Il Gruppo X Mare della Polizia Locale si è occupata dei rilievi e ulteriori accertamenti sono in corso da aperte degli agenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenute anche altre due pattuglie della polizia locale dei gruppi Eur e Tintoretto.

Ultimo aggiornamento: 11:39