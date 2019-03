Incidente con la moto sull'Appia: muore un ragazzo di 21 anni

Incidente sulla statale 16: morti mamma e papà, due bimbi feriti. Marocchino arrestato per duplice omicidio stradale

Due morti in diversi incidenti stradali, avvenuti a Fondi e Pontinia. Nel primo caso ha perso la vita un uomo di 54 anni che era in bicicletta ed è stato travolto da un Tir. L'episodio si è verificato in mattinata. E' intervenuta l'eliambulanza che ha trasportato l'uomo al "Santa Maria Goretti", dove purtroppo è spirato. Fatale la violenta botta presa alla testa cadendo.Un morto anche nel pomeriggio, all'incrocio della Migliara 53, per uno scontro tra una moto e un auto. Il centauro, un ragazzo di 27 anni di Artena, ha perso la vita, il ferito è stato trasferito in gravi condizioni al San Camillo di Roma con l'eliambulanza.L'Anas rende noto che l'Appia è stata riaperta, dopo che a causa dell'incidente il traffico era indirizzato su Via Migliara 52 e Via Migliara 54».