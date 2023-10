Incidente tra due auto: 2 morti, gravissimi 2 bambini di 5 e 10 anni

di Redazione web

Due morti e tre feriti di cui due bambini in modo grave. È il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera in provincia di Roma, nella zona di Palestrina. Intorno alle 22.30 due auto si sono scontrate in via Provinciale Carchitti.

Nello scontro, sei persone sono rimaste coinvolte, di cui due bambini di cinque e dieci anni trasportati in codice rosso agli ospedali San Camillo e Gemelli. Due persone sono decedute e un'altra ferita in modo lieve. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e 118.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San Cesareo, a perdere la vita sono stati il padre e la madre dei due bambini rimasti gravemente feriti.

I due adulti sono morti sul colpo, mentre i minori, insieme agli occupanti dell'altra autovettura, sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli, al Bambino Gesù e al Policlinico Tor Vergata. Le due vetture sono state poste sotto sequestro. Sono stati disposti gli esami tossicologi e le salme sono a disposizione dei magistrati che hanno disposto l'autopsia.

