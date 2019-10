Schianto in scooter, morti Christian e Stella: lui faceva il fotografo, lei la modella. «Erano innamoratissimi»

Martedì 15 Ottobre 2019, 11:45

Lui faceva il fotografo internazionale, lei la modella: si è rotto il sogno d’amore di, 30 anni, e, 31. Viaggiavano su uno scooter Piaggio Liberty 125 quando si sono scontrati con una Mercedes guidata da un 34enne di origini romene, A.M.. È successo nel pomeriggio di domenica a Roma, in via dell’Acqua Vergine al Collatino.Dopo l’impatto lui è morto sul colpo, lei poco dopo in ospedale al policlinico Tor Vergata, dove è stata trasportata dall’ambulanza: il loro primo incontro, ovviamente su un set, era avvenuto circa 7 anni fa. «Erano innamoratissimi», racconta un collaboratore di Christian, il filmmakerCome scrive il quotidiano Il Messaggero, Christian era all’apice della carriera: scattava per le griffes pù quotate (l’ultima copertina di Vogue Portogallo era firmata da lui) e viaggiava spesso tra Londra e Milano, mentre a Roma, proprio con Stella, aveva fondato uno studio di posa, il. Lei invece, origini albanesi ma romana dai tempi della scuola, a lungo modella aveva anche studiato architettura e ora lavorava col fidanzato nel mondo della moda.La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire: A.M. è indagato per omicidio stradale, e anche lui è stato portato in ambulanza a Tor Vergata per essere sottoposto ai test per alcol e droga (non era rimasto ferito). Da verificare se stesse utilizzando il telefonino alla guida: apparentemente non sembrava fosse in condizioni psicofisiche alterate. Giovedì, con ogni probabilità, ci saranno i funerali dei due giovani.