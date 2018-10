Perde il controllo dell'auto per un infarto: strage sfiorata

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incidente con esito mortale a Roma, nel quartiere Tuscolano, vicino al parco degli Acquedotti. Un uomo, alla guida di una BMW, a seguito di un malore, ha perso il controllo della macchina tra via Lemonia e via Policarpo. La macchina, senza alcun controllo, ha proseguito la sua strada per un centinaio di metri senza colpire nessuno. Una sorta di piccolo miracolo. L'uomo alla guida a seguito del malore è poi morto mentre veniva portato in Ospedale. Pare, dalle prime informazioni, che sia stato colpito da un infarto.