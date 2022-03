Incidente mortale alle porte di Roma: agricoltore muore schiacciato sotto il trattore

Tragedia a Valmontone. Nella serata di sabato 19 marzo, un agricoltore romano di 54 anni è morto in un incidente stradale mentre era alla guida del suo mezzo agricolo. L'uomo era a bordo di una motozappa con sellino, un trattore di piccole dimensioni, quando è stato tamponato da un'auto guidata da un ragazzo di 22 anni.

L'incidente è successo lungo via Colle Vallerano, in località Stazione Vecchia di Valmontone. Il mezzo guidato dall'agricoltore si è ribaltato, non lasciando scampo alla vittima che è rimasta schiacciata da mezzo. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato niente da fare. L'uomo è morto sul colpo.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Valmontone, che indagano per ricostruire la dinamica del sinistro. I due mezzi sono stati sequestrati e il 22enne è stato portato all'ospedale di Collefetto, in evidente stato di choc.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Marzo 2022, 16:33

