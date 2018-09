Roma, pazzesco incidente a Monteverde: carambola di auto. Guarda le foto

Sabato 29 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 02:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incredibile incidente a Roma, nel quartiere Monteverde nella notte tra venerdì 28 settembre e sabato 29. Due macchine, tra cui una fiat Panda gialla, si sono scontrate all'incorcio tra via Quattro Venti e via Bolognesi a Monteverde vecchio. I due conducenti, entrambi soli in macchina, sono feriti ma al momento dell'arrivo dei soccorsi erano tutti e due conscenti.Credit: Foto e Video Aldo Torchiaro