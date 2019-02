Schianto sul Gra: un morto e un ferito grave. Interviene l'elisoccorso

Roma, macchia d'olio nel Traforo: motorini ribaltati, tre feriti. Una donna in ospedale

E' di un morto ed un ferito grave il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 16 sullo svincolo di via della Magliana al chilometro 60 del Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna. Un uomo, alla guida di una Peugeot, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro il guard rail.L'uomo al volante è morto sul colpo mentre il passeggero è stato trasportato con l’eliambulanza del 118 al Pronto soccorso del San Camillo. Il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto chiuso per permettere alla polizia stradale di effettuare i rilievi. Intorno alle 17.30 la strada è stata riaperta. Il ferito è ricoverato in codice rosso.