Furgone finisce dentro un negozio a Roma dopo lo scontro con un'auto

Spavento nel primo pomeriggio in via Spartaco a Roma, a due passi da via Tuscolana, per un incidente che ha coinvolto un'auto e un furgone. Quest'ultimo, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un negozio di prodotti per la casa, distruggendo parte dell'ingresso del locale, dopo aver invaso il marciapiede.

Feriti entrambi i conducenti, sia quello del furgone che quello alla guida dell'auto. Tutti e due sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale in codice arancione. A parte lo spavento, nessun'altra persone è rimasta ferita.

