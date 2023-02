Incidente a Roma, i funerali dei cinque ragazzi morti: venerdì l'addio a Flavia, Alessio e Simone

Incidente a Roma, rivelate le date e gli orari dei funerali dei cinque ragazzi morti a Fonte Nuova, alle porte della Capitale. I funerali dei cinque giovani non saranno cumulativi: il primo, venerdì 3 febbraio, sarà alle 11 quello di Flavia Troisi nella parrocchia «Gesù Maestro» in via Nomentana 580. Nel primo pomeriggio, alle 14, nella stessa chiesa saranno invece svolte le esequie dei cugini Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 12:43

