Incidente Corso Francia, Pietro Genovese oggi davanti al giudice: «Non le ho viste, sono sbucate dal nulla»

di Alessia Strinati

Giovedì 2 Gennaio 2020, 10:40

«Non le ho viste, sono». Sono queste le parole dini indagato per la morte delle due 16enni morte, Gaia e Camilla. Il figlio del noto regista ha travolto con il suo suv le due adlescenti che non sono riuscite a sopravvivere all'impatto. In questi giorni si stanno svolgendo le indagini per capire cosa sia successo.Il Messaggero spiega che il ragazzo è atteso davanti al giudice delle indagini preliminari Bernadette Nicotra per l'interrogatorio. Le ipotesi sono due: che il 19enne risponda, o che si avvalga della facoltà di non rispondere. Pietro è risultato positivo all'alcol test e al drug test. Restano ancora dei dubbi sulla dinamica dell'incidente, delle ombre che i giudici stanno cercando di schiarire.Non si sa a quanto viaggiasse il mezzo al momento dell'impatto, ad esempio, insieme al 19enne saranno sentiti i due amici che si trovavano con lui sulla vettura. Intanto i periti stanno svolgendo dei rilievi sul semaforo al quale avrebbero attraversato le ragazze, pare che non abbia una luce gialla, ma per segnalare l'imminente arrivo del rosso la luce verde lampeggi per qualche secondo. Il dettaglio potrebbe essere rilevante nelle indagini.