di Nico Riva

Domenica 29 Dicembre 2019, 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei nodi cruciali nella vicenda disarà stabilire con una perizia cinematica se il ventenne Pietroquella fatidica notte di sabato 21 dicembre fosse oltre i limiti di velocità. Su ciò si baserà l'accusa di duplice omicidio stradale per il figlio del regista Paolo Genovese Da domani inizierà dunque una "guerra di perizie", scrive Michela Allegri sul Messaggero, volta a supportare o confutare la tesi della Procura. Genovese intanto si trova ai domiciliari, mentre la Polizia locale si occupa della ricostruzione dell'incidente. Dall'asfalto sul punto dell'impatto e dalle ammaccature sul suv Renault Koleos che ha causato ladelle sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli , i poliziotti cercano di risalire alla velocità dell'auto di Genovese. Intanto, sia la difesa che l'accusa si preparano a nominare dei consulenti di parte, in vista dell’interrogatorio di garanzia fissato per il prossimo 2 gennaio.Cesare Piraino, legale della famiglia Romagnoli, ha dichiarato di essersi messo in contatto con un perito esperto «nella ricostruzione scientifica degli eventi complessi e drammatici». Gli avvocati della famiglia Von Freymann invece fanno sapere di aver effettuato un sopralluogo nel punto dove le ragazze sono morte, dal quale sarebbero emersi elementi che smentirebbero la presuntadi Gaia e Camilla . L'avvocato dei Von Freymann Giulia Bongiorno sarebbe inoltre in contatto con due testimoni che affermano di averle viste attraversare sulle strisce pedonali. Il legale di Genovese, Gianluca Tognozzi, dice che il ventenne è ancora in stato di choc, pertanto non ha ancora deciso se rispondere o meno alle domande del giudice.Secondo quanto dichiarato daagli agenti intervenuti su Corso Francia, le sedicenni sarebbero sbucate dal nulla in mezzo alla strada, di notte e sotto la pioggia. Genovese sarebbe partito con il semaforo verde, l'auto al suo fianco avrebbe frenato per far passare le ragazze, mentre il ventenne non avrebbe fatto in tempo. Tesi confermata dal migliore amico di Genovese, seduto accanto a lui nel suv. Il giovane ha inoltre aggiunto che, essendo appena partiti allo scattare del verde, non c'era il tempo materiale per superare il limite diDiversi altri testimoni, invece, sostengono cheabbiano attraversato con il, lontane dalle strisce pedonali, mentre la velocità tenuta da Genovese era sostenuta. Ma lafra le due versioni verrà a galla solo dopo le perizie e le ricostruzioni scientifiche dell'incidente. Le indagini si estenderanno inoltre anche all'altro nodo della vicenda, ossia le condizioni in cui Genovese si è messo alla guida. Il suo tasso alcolemico segnava 1,4, ma sebbene nel suo corpo siano state trovate tracce di stupefacenti, il gip non ha riconosciuto quest'aggravante contestata dalla procura. Secondo il gip, infatti, non è stato possibile risalire con esattezza a quando il giovane ha assunto gli, dunque non si potrebbe provare che fosse sotto il loro effetto quando Gaia e Camilla sono morte.