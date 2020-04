Incidente di Corso Francia, morirono Gaia e Camilla. I pm: giudizio immediato per Genovese

Giudizio immediato. È la richiesta dei magistrati della Procura di Roma per Pietro Genovese (figlio del noto regista) che ha investito ed ucciso, la notte del 21 dicembre scorso due minorenni su Corso Francia. Ieri il Procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e il sostituto Roberto Felici hanno depositato la richiesta di immediato cautelare che porta il procedimento direttamente in aula saltando la fase dell'udienza preliminare. Nei confronti di Genovese, che si trova ai domiciliari, l'accusa è di omicidio stradale plurimo. «Non le ho viste, sono passato con il verde», sè sempre difeso Pietro Genovese nella versione dei fatti data durante la fase delle indagini sull'incidente che è costato la vita a Camilla Romagnoli e Gaia von Freymann. Il 20enne non si è mai dato pace per l'accaduto: «È affranto, prova dolore e angoscia per la morte delle due giovanissime - hanno dichiarato gli avvocati difensori Gianluca Tognozzi e Franco Coppi -. Questa è una tragedia per tutte e tre le famiglie coinvolte». Il regista Paolo Genovese scrisse anche una lettera ai genitori delle due minorenni per manifestare dolore, disperazione, comprensione e pietà. Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 08:48

