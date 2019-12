Incidente a Corso Francia, l'amico ha urlato a Pietro «Fermati». Poi lo schianto mortale

Domenica 29 Dicembre 2019, 15:30

Unastabilirà perché l'auto. Dopo l'incidente infatti la macchina guidata da figlio del regista ha proseguito per alcuni metri per poi fermarsi. Dopo l'impatto un amico di Pietro,, 20 anni, studente universitario, ha dichiarato di aver gridato al ragazzo di fermarsi e di bloccare il suv con cui erano appena state investiteSecondo quanto riporta il Corriere della Sera, Fornari non avrebbe visto molto ma si sarebbe messo a gridare dopo l'impatto. Pare che la macchina abbia percorso un discreto tratto di strada con in cofano alzato dopo l'investimento e che alla fine si sia fermata, presumibilmente per un guasto dovuto proprio all'incidente. «Non ho assistito direttamente all’incidente, guardavo in basso perché stavo chattando con il telefonino. Però ho sentito il botto, lo schianto. Ho capito che era successo qualcosa di grave. Mi sono messo a gridare. Dovevamo fermarci. Poi non sono sceso dalla macchina, avevo paura di guardare verso la strada. Anche Pietro è rimasto con me, Davide invece è andato a vedere», racconta il 20enne.La posizione del ragazzo, già risultato positivo ad alcol test e drug test, potrebbe aggravarsi se si dimostrasse che ha tentato la fuga dopo aver investito le due 16enni. Un testimone che ha assistito alla scena, ha raccontato di aver sentito le ragazze gridare: «Corriamo che si fermano», e pare che una smart sia riuscita a fermarsi in tempo, ma non il Suv di Genovese, che viaggiava ad alta velocità, sempre secondo il testimone.Non avrebbero partecipato al famoso gioco però le 16enni, sembrava fossero in ritardo sull'ora del rientro a casa, così avrebbero deciso di tagliare per Corso Francia da Ponte Milvio e di correre per fare prima sperando che le auto che le avrebbero viste avrebbero rallentato la corsa.