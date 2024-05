Incidente a Civitavecchia, ferite due donne e una bimba di 7 mesi: «L'auto si è schiantata contro un muro»

di Redazione web

Incidente sul litorale romano, ferite due donne e una bambina piccola: è successo nel pomeriggio di domenica in via Aurelia a Civitavecchia, dove due donne ed una bimba di sette mesi sono state soccorse nel tardo pomeriggio a seguito di un incidente stradale.

Incidente a Civitavecchia

Per cause in corso di accertamento, l'auto su cui viaggiavano è andata a sbattere contro il muro perimetrale della caserma della Polizia Stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia ed il personale del 118: le due donne e la bimba sono state trasferite all'ospedale di Civitavecchia. Le loro condizioni sono al vaglio dei sanitari. È sopraggiunta anche la Polizia locale per i rilievi del caso. In seguito i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura incidentata e l'area circostante.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 19:53

