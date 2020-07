Pauroso incidente a Ciampino, motociclista si schianta contro un'auto: rischia la vita

Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 12:52

un gravestradale tra una moto è una macchina si è verificato poco dopo le 9 in centro all'incrocio tra via Ponti di Morena e via XXIV Maggio il motociclista ha avuto la peggio finendo contro un attraversamento parapedonale dopo un volo di diversi metri la moto gli è rovinata addosso il ragazzo un ventenne di Ciampino è stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Roma in condizioni disperate rischia la vita sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada è svolto i rilievi e le indagini del caso.