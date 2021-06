Iincidente in scooter a Cerveteri, morto un romano di 49 anni

Scontro tra un'auto e una moto ieri intorno alle 18 sulla strada doganale di Cerveteri, in provincia di Roma. Un romano di 49 anni, che era bordo dello scooter, è morto sul colpo mentre il 46enne che guidava l'auto è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale San Pio di Pietrelcina. Non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cerveteri. Secondo una prima ricostruzione dei militari, la vittima, che guidava lo scooter, avrebbe invaso la corsia opposta, per cause in corso di accertamento, scontrandosi con l'auto che procedeva in senso opposto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 10:11

