Incidente sulla Cassia, auto contromano si schianta contro un bus Atac

Un brutto incidente stradale a Roma, in zona Cassia, segnalato dalle immagini social su Welcome to Favelas. Coinvolto un autobus di Atac ed un'automobile. Dai danni riportati da entrambi i mezzi sembra che l'impatto sia stato molto violento. L'incidente secondo quanto si legge sull'account, sarebbe avvenuto in località La Storta, a nord della capitale, ma non si hanno notizie certe, su eventuali vittime o feriti, anche se è preziosa la testimonianza di un utente su Instagram.

La testimonianza choc

Scrive un utente: «La macchina veniva contromano. A causa sicuramente di un colpo di sonno il ragazzo di 23 anni non si è reso conto ma non era ne drogato ne ubriaco. Il conducente Atac è stato bravissimo e professionale, per evitare il peggio ha sterzato e poi frenato, ma l’impatto è stato inevitabile, noi eravamo sull’autobus e siamo tutti in stato di choc ma vivi fortunatamente», scrivono su Welcome, descrivendo cosa sia accaduto ed invitando chi guida, a farlo con prudenza.

