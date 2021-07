Incidente stradale sulla via del Mare, donna incastrata nell'abitacolo dell'auto

Due feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via del Mare al chilometro 7.700, in prossimità del ponte Cappellaccio. A scontrarsi, alle 9.30 circa, sono state due auto: una Nissan Micra e una Opel Astra. La conducente della Micra è rimasta incastrata nell'abitacolo dell'auto e per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Entrambi gli automobilisti feriti sono stati trasportati, da ambulanze del 118, al San Camillo. Sul posto sono arrivati, oltre agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco, anche gli agenti della polizia locale di Roma capitale del Gruppo Eur. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora in entrambi i sensi di marcia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 14:24

