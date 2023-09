Incidente ad Alatri, il frontale choc in diretta social con la musica a tutto volume: tra i feriti anche una bambina

Un frontale terribile, a tutta velocità e con la musica rap a tutto volume, il tutto in diretta Facebook. È successo ieri, sabato 9 settembre, sulla provinciale Santa Cecilia che collega Ferentino ad Alatri: protagonista dell'incidente un'Audi A4 che ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro una Nissan Qashqai, condotta da una giovane mamma che viaggiava con le sue due bambine.

Incidente ad Alatri, il frontale in diretta social

Come spiega il quotidiano Il Messaggero, il video è stato trasmesso in diretta Facebook con il sottofondo di una canzone di Magno, rapper americano: nel filmato si vede il cruscotto dell'auto, guidata da un giovane originario del Maghreb ma residente a Frosinone.

Il video però non si interrompe: anche con la telecamera fuori uso, si sentono le urla di una donna che piange ed è terrorizzata per le figlie. Il filmato, spiega ancora Il Messaggero, è in possesso dei carabinieri della compagnia di Alatri che indaga sull'episodio. Una delle due bambine è stata trasportata in elisoccorso al Bambino Gesù di Roma: fortunatamente le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Ferite lievi invece sia per il giovane alla guida, sia per la donna e l'altra figlia. Ma la paura è stata tanta.

