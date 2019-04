Un pullman con a bordo dei bambini in gita è rimasto coinvolto in un incidente stradale sull'autostrada A1, in direzione sud, all'altezza del comune di Zagarolo vicino Roma. Al momento risultano 6 feriti, tra cui bambini, che non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Dalle prime informazioni, sembra che sul pullman ci fossero bambini francesi di circa 10 anni, diretti in gita a Napoli. Nell'incidente sono stati coinvolti anche un camion e un'auto. Da chiarire la dinamica.



