Incendio a Vigna Stelluti, arrestato un inquilino: «Volevo farla finita»

Il 48enne, italiano, ha ammesso di aver innescato volontariamente le fiamme, ma il suo tentato suicidio poteva costare caro anche agli altri condomini. Infatti i vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere sia una ragazza che abita in appartamento vicino, sia altre due persone in altre abitazioni. Nel corso dell'incendio è morto un cane, un pastore maltese. Al momento il reato contestato al 48enne è di incendio doloso.

Giovedì 6 Febbraio 2020, 11:37

Unè statocon l'accusa di aver appiccato l'che, ieri mattina, ha interessato una palazzina in largo di, a. L'uomo, residente al terzo piano dell'edificio andato a fuoco ieri, avrebbe ammesso: «Volevo farla finita». Nel rogo è morto un cane, un pastore maltese.Le fiamme erano state appiccate, nella prima mattinata di ieri, in due diversi punti dell'appartamento in cui risiede il 48enne. Migliorano, intanto, le condizioni delle tre persone rimaste intossicate e soccorse dai vigili del fuoco.