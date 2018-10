Domenica 7 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenica di paura a via Courmayeur, a Roma nord. Un vasto incendio è scoppiato in un appartamento. Le fiamme altissime si sono sprigionate verso le 10.30 al terzo piano di una casa dove - dalle primissime informazioni - vive un uomo anziano. Sul posto i vigili del fuoco. Una densa colonna di fumo è visibile a diversi metri di distanza. Panico nelle case vicine.L'anziano proprietario dell'appartamento è rimasto intrappolato sul terrazzo per tre ore ed è stato salvato dall'intervento dei vigili. Ancora non è chiaro quale siano state le cause che hanno fatto scoppiare il rogo.