Roma, incendio a via Barberini: a fuoco un ufficio al quarto piano di uno stabile. Non ci sono feriti IL VIDEO

Fiamme e paura a Via Barberini, poco dopo il civico 75. Infatti, un violento rogo si è sviluppato al quarto piano di uno stabile. Fortunatamente - a quanto si riesce a capire dalle prime indiscrezioni - l'incendio sarebbe scoppiato in un ufficio vuoto. I pompieri sono subito giunti sul luogo dell'accaduto e stanno domando le fiamme. Al momento non risultano feriti. I vigili del fuoco sono sul posto con tre autobotti e due autogru. L'area è transennata, pesanti le ripercussioni sul traffico. Dalle finestre continua ad uscire un denso fumo nero.LA DIRETTA REGISTRATA DA VIA BARBERINIL'ARRIVO DEI SOCCORSI A VIA BARBERINI