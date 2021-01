Incendio in un appartamento a Centocelle, madre e due figli salvati dai vigili del fuoco

Tragedia sfiorata a Roma, dove un appartamento è andato a fuoco per ragioni ancora da precisare. È accaduto nel primo pomeriggio in zona Centocelle, dove i vigili del fuoco sono riusciti a salvare dalle fiamme una donna e i suoi due figli.

L'intervento dei vigili del fuoco di Tuscolano 2 è avvenuto in una palazzina al civico 6 di via degli Amaranti. La donna e i due figli sono stati tratti in salvo e affidati al personale del 118: per loro una lieve intossicazione, ma le condizioni di salute generali sono fortunatamente buone. Altri rinforzi dei vigili del fuoco hanno poi permesso di domare le fiamme. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 16:39

