Roma, spento dai vigili del fuoco l’incendio in via Marsala, che aveva destato allarme per la grande nube di fumo prodotta e che era stata visibile a lungo in diverse zone della capitale. Coinvolti 11 scooter, annerita ma senza ulteriori danni la facciata dell’edificio adiacente, nessun problema per la vicina Stazione Termini.

Paura alla stazione Termini: maxi rogo di scooter, nube nera sul centro di #Roma https://t.co/KHu1dWRwbU — Leggo (@leggoit) October 7, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Ottobre 2022, 18:24

