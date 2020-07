L'incendio ha coinvolto anche il quadrante nei pressi della Riserva dell'Acquafredda con diverse palazzine dei quartieri di Torrevecchia, Montespaccato e Primavalle rimaste senza luce. Secondo quanto ricostruito l'incendio è scoppiato in via di Boccea, all'altezza dell'incrocio con via Nazareth. Le fiamme stanno distruggendo la tenuta dell'Acquafredda divorando diversi ettari

Un maxi-incendio sta paralizzando Roma ovest . Le fiamme sono partite da una cabina elettrica guasta tra la zona di Montespaccato e via di Brava e in breve tempo hanno colpito l’area agricola adiacente scatenando le fiamme che gli elicotteri anti-incendio stanno faticosamente placando. La Polizia Municipale ha chiuso l’intera zona di via di Boccea causando gravi rallentamenti anche sul Grande Raccordo Anulare. Per ora non si registrano feriti.