Roma Nord in fiamme: da Pineta Sacchetti alla Balduina, paura e case evacuate

Emilio Orlando

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato, ieri nel primo pomeriggio, a poca distanza dalla Cupola di San Pietro. Duecento bambini del centro estivo The Fox di via Ettore Stampini e del Campus del Barcellona, sono stati evacuati dalla polizia e dai carabinieri, come pure i residenti nella abitazioni vicini al rogo. Decine gli intossicati e i danni ai manufatti, tra cui alla struttura sportiva del Vis Aurelio.

Il parco del Pineto, cuore verde del quartiere Pineta Sacchetti, è andato quasi completamente distrutto. Le fiamme si sono propagate dalla parte della zona verde nel tratto compreso tra via della Ceramica, via Papignano e via Proba Petronia dove sono stati allontanati a scopo precauzionale gli abitanti di sette palazzi. La colonna di fumo fitto e denso, visibile dal Centro della Città Eterna fino a diversi chilometri di distanza ha oscurato il cielo e affievolito la luce del sole. I lapilli e la cenere della combustione degli ettari di boschi e vegetazione andati in fiamme sono stati proiettati anche il altri quartieri. I vigili del fuoco, con i volontari della Protezione civile, hanno lavorato per ore per domare le lingue di fuoco che venivano alimentate dal vento forte che ha favorito la combustione. Le scene sembravano quelle di un girone dantesco in cui anche la temperatura atmosferica era sfavorevole dopo che aveva superato i trentotto gradi. Data particolare situazione, in cui il fuoco era vicinissimo alle case e ai binari ferroviari della stazione Aurelia (interrotto il passaggio dei treni) la Protezione civile nazionale ha inviato i Canadair per lanciare acqua dall'alto.

In contemporanea si sono sviluppati altri focolai importanti tra Cornelia e Montespaccato e nel giardino del convento delle Figlie della Carità di San Vincenzo, dove vivono cinquanta suore e dove è esposta la maglia che indossava Papa Giovanni Paolo II quando Alì Agca gli sparò.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 08:53

