Incendio Roma, a fuoco un appartamento a viale Libia: morto un 68enne

Un uomo di 68 anni è morto a Roma, a causa di un incendio scoppiato in un appartamento al Quartiere Africano. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di mercoledì. La palazzina interessata si trova all'altezza del civico 255 di viale Libia, angolo via Lago Tana, poco distante da piazza Gondar.

Morto per strada durante una rissa da bar. «Si era messo in mezzo per aiutare un amico», aveva 27 anni

Morto romano di 68 anni

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 14:30, allarmati colonna di fumo che ha costretto gli altri abitanti dell'immobile a evacuare per precauzione. Entrati in casa, i pompieri hanno trovato l'uomo sdraiato a terra, un 68enne romano, ormai senza vita. La morte è stata probabilmente causata dall'intossicazione da fumo. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quello che è successo. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, con l'autoscala, l'autobotte ed il carro autoprotettori, assieme agli agenti dei commissariati Salario e Vescovio di polizia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Ottobre 2022, 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA